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الذهب يهبط في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-15T09:42:43+0000
الذهب يهبط في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (15حزيران 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 386250 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 383000 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 355 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 387 الفاً و 395 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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