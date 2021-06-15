الذهب يهبط في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (15حزيران 2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 386250 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 383000 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 355 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 387 الفاً و 395 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).