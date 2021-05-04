سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يهبط عن أعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-04T08:52:57+0000
الذهب يهبط عن أعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين

شفق نيوز/ نزلت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين ،يوم الثلاثاء، إذ حد انتعاش الدولار من جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يتكهن مستثمرون بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع قد يقود لرفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1786.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 فبراير شباط عند 1797.75 دولارا يوم الاثنين.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1785.50 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما يقلل من جاذبية الذهب لحاملي عملات أخرى.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2973.29 دولارا للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى علي الإطلاق عند 3007.73 دولارات يوم الجمعة.

ونزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 26.79 دولارا بعدما سجلت أعلى مستوى منذ الأول من مارس آذار يوم الاثنين، بينما استقر البلاديوم عند 1230.49 دولارا.

related

الذهب يرتفع مع عودة التركيز على الجائحة والانتخابات الأميركية

Date: 2020-10-14 07:54:52
الذهب يرتفع مع عودة التركيز على الجائحة والانتخابات الأميركية

إنخفاض بأسعار نفط أوبك

Date: 2020-07-28 07:17:57
إنخفاض بأسعار نفط أوبك

الذهب يستقر مع ترقب السوق اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفدرالي

Date: 2021-04-27 07:33:29
الذهب يستقر مع ترقب السوق اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفدرالي

الذهب يرتفع متعافيا من أدنى مستوى له منذ شهرين

Date: 2021-02-05 08:59:51
الذهب يرتفع متعافيا من أدنى مستوى له منذ شهرين

النفط يستقر تحت 40 دولاراً

Date: 2020-10-29 06:01:49
النفط يستقر تحت 40 دولاراً

الذهب يصعد مع تراجع الدولار

Date: 2020-11-26 07:33:05
الذهب يصعد مع تراجع الدولار

النفط يواصل الهبوط لليوم الثالث وسط مفاجئة في زيادة المخزونات الامريكية

Date: 2020-12-23 05:43:45
النفط يواصل الهبوط لليوم الثالث وسط مفاجئة في زيادة المخزونات الامريكية

الذهب ينخفض للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود الدولار

Date: 2021-02-17 09:00:39
الذهب ينخفض للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود الدولار