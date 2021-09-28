الذهب يهبط بفعل السندات الأميركية وارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر، يوم الثلاثاء، إذ كبح ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس عند 1735.40 دولار للأونصة، وكان منخفضا بنسبة 0.5% إلى 1741.90 دولار بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1742.40 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3% إلى 22.35 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 0.5% إلى 975.23 دولار، فيما نزل البلاديوم 1% إلى 1945.98 دولار.