الذهب يهبط بعد تأكيدات أمريكية بالالتزام بمكافحة التضخم

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعاً شديداً بعد أن أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي مجدداً التزام البنك بمكافحة التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1832.91 دولارا للأونصة وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% أيضاً إلى 1834.30 دولارا.

وسأل عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي باول، عمّا إذا كان الاحتياطي الفدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقاً أي شيء وإن مسؤولي الفدرالي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية، مثل الركود.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.28 دولارا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 923.62 دولارا في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولارا.