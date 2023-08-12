الذهب ينهي الأسبوع على خسائر متأثرًا بقوة الدولار

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر، متجاهلة بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، لتنهي الأسبوع على خسائر.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.08% إلى 1913.53 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو تموز الذي لامسه في وقت سابق من اليوم. وأنهى الأسبوع على خسائر بنسبة 1.45%.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% أول أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو تموز، مما عزز الرهانات على أن الفدرالي الأميركي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.