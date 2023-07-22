الذهب ينهي الاسبوع بأعلى مستوى في نحو شهرين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع، لتلامس أعلى مستوياتها في حوالي شهرين، مدفوعة بضعف الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن الفيدرالي الأميركي سيختتم دورة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1961.75 دولارًا للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 17 مايو / أيار عند 1.987.39 دولارًا، كما أنهى الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.35%.

وجرى تداول مؤشر الدولار الأمريكي ليس بعيدًا عن أدنى مستوياته في 15 شهرًا، في حين ارتفع اليوان الصيني بعد أن عدلت السلطات قواعد التمويل عبر الحدود وشوهدت البنوك الكبرى المملوكة للدولة تبيع الدولار.

وتلقت أسعار الذهب دعمًا من توقعات بأن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي.

ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو تموز.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.