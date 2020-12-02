سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الذهب ينزل وسط شكوك حيال حزمة التحفيز الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-02T08:36:42+0000
الذهب ينزل وسط شكوك حيال حزمة التحفيز الأمريكية

شفق نيوز/ تراجع الذهب يوم الأربعاء، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد-19 ضغوطا.

وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، هبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1808.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد زيادة بأكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1813.30 دولار.

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وعقد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيز يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

ومما زاد الضغط على المعدن، تواترت أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.4 بالمئة إلى 23.66 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 985.29 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2396.91 دولار.

related

الذهب يرتفع مع بدء انتقال السلطة لبايدن وآمال اللقاح

Date: 2020-11-25 08:46:42
الذهب يرتفع مع بدء انتقال السلطة لبايدن وآمال اللقاح

الذهب يتراجع بفعل نتائج غير متوقعة للانتخابات الأمريكية

Date: 2020-11-04 08:46:06
الذهب يتراجع بفعل نتائج غير متوقعة للانتخابات الأمريكية

الذهب يصعد بعدما فاقت مخاوف كورونا التفاؤل بشأن اللقاح

Date: 2020-11-12 07:55:52
الذهب يصعد بعدما فاقت مخاوف كورونا التفاؤل بشأن اللقاح

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس الفدرالي الأميركي

Date: 2020-08-25 07:13:34
الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس الفدرالي الأميركي

الذهب يسجل أدنى مستوى له في أسبوعين

Date: 2019-08-01 16:36:59
الذهب يسجل أدنى مستوى له في أسبوعين

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أميركي

Date: 2020-10-08 09:44:06
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أميركي

الذهب يواصل ارتفاعه القياسي بفضل تراجع الدولار ومراهنات على التحفيز

Date: 2020-08-05 07:43:48
الذهب يواصل ارتفاعه القياسي بفضل تراجع الدولار ومراهنات على التحفيز

النفط يتراجع بفعل تخمة معروض "أوبك+"

Date: 2020-08-20 20:04:33
النفط يتراجع بفعل تخمة معروض "أوبك+"