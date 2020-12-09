الذهب ينزل عن ذروة أسبوعين مع صعود الأسهم بفضل لقاح كورونا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عن ذروة أسبوعين، يوم الأربعاء، فيما دفعت تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1858.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني عند 1875.07 دولار أمس الثلاثاء، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1864 دولارا.

وارتفعت الأسهم العالمية اليوم الأربعاء بعد أن بدأت بريطانيا حملة تطعيم لمواطنيها ضد الفيروس بينما أعلنت جونسون آند جونسون أنها ستصل إلي نتائج تجارب متقدمة للقاح في وقت مبكر عما كان متوقعا.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي بشأن السياسات المقرر انعقاده على مدى يومين الأسبوع القادم استقاء لمؤشرات بشأن الاتجاه الذي من المرجح أن تأخذه السياسة النقدية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.1% إلى 24.28 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 1026.36 دولار وفقد البلاديوم 0.1% إلى 2307.09 دولار.