الذهب ينزلق تحت 2000 دولار مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة لتهبط إلى ما دون ألفي دولار للاونصة الواحدة يوم الاثنين، بعد أن ارتفع الدولار وزادت التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة مرة أخرى في مايو أيار.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9٪ إلى 1990.69 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 04:02 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1٪ إلى 2006.30 دولار.

وانخفض الذهب بسبب جني الأرباح على خلفية توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يليه تقرير نمو الوظائف الأمريكي القوي يوم الجمعة واستقرار الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪ ، مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين في الخارج.

وتراجعت الفضة الفورية 1٪ إلى 24.75 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 0.5٪ إلى 1002.35 دولار، ونزل البلاديوم 0.3٪ إلى 1461.31 دولارًا.