 الذهب ينخفض ويقترب من أدنى مستوى له في عام

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1691.84 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس/ آب 2021 مسجلا 1689.40 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1690.40 دولارا للأوقية.

ومن المنتظر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما يوم الخميس، مع تزايد ترجيح تحرك أكبر من المشار إليه، إذ يخشى صناع السياسة فقدان السيطرة على نمو أسعار المستهلكين الجامح.

وحد انخفاض الدولار من خسائر الذهب، إذ تراجع 0.3 بالمئة مقابل عملات منافسة، ويؤدي ضعف الدولار لجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 18.54 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 854.03 دولارا، بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1867.20 دولارا.