الذهب ينخفض ويتجه إلى أسوأ شهر منذ أيلول

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، وكانت متجهة لأكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر / أيلول الماضي، حيث توقعت الأسواق رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على خلفية البيانات الاقتصادية الرئيسية، في حين أن ارتفاع الدولار زاد من الضغط عليه.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1786.26 دولارًا للأونصة ، اعتبارًا من الساعة 0428 بتوقيت غرينتش، مما رفع انخفاضه الشهري إلى أكثر من 2٪.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1786.50 دولاراً.

ويخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة في مارس/اذار على افتراض أن الاقتصاد سوف يبتعد إلى حد كبير عن تداعيات متغير فيروس كورونا أوميكرون وسيواصل النمو بمعدلات صحية.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم ، إلا أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

حوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 18 شهرًا يوم الجمعة الماضي ، حيث يترقب المتداولون الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي الأسترالي والمملكة المتحدة وأوروبا.

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.8٪ إلى 22.24 دولارًا للأوقية ، بينما استقر البلاتين عند 1007.99 دولارًا أمريكيًا.

ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2367.25 دولار ، لكن المعدن الحفاز التلقائي كان مهيأ لتحقيق أفضل مكاسب شهرية له منذ فبراير 2008 ، بارتفاع نحو 25 بالمئة.