الذهب ينخفض وسط تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الاربعاء (4 حزيران 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 666 الف دينار، وسعر الشراء 662 دينار. فيما سجلت أسعار أمس الثلاثاء 669 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 636 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 632 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف و 680 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث عيار 22 بيع 695 ألف دينار، وعيار 21 بيع 665 ألف دينار، وعيار 18 بيع 570 ألف دينار.

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم الأربعاء ، في أسواق بغداد،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 141500 دينار مقابل 100 دولار .