الذهب ينخفض من أعلى مستوى في 3 أسابيع بفعل جني الأرباح وقوة الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب مكاسب قوية في الجلسة السابقة، إضافة إلى ارتفاع الدولار الذي ضغط على المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 5189.99 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات. وكان الذهب قد ارتفع بنسبة 2.5% في الجلسة السابقة.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.3% لتسجل 5210.40 دولارات للأونصة.

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الدولار، ما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي السياق ذاته، تأثرت المعنويات في الأسواق العالمية بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية، بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي قد تتراجع عن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الولايات المتحدة.

كما يترقب المستثمرون مسار السياسة النقدية الأمريكية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمالية إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1% إلى 87.38 دولاراً للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 2139.25 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1748.12 دولاراً.