الذهب ينخفض مع تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع تباطؤ الطلب على الملاذ الآمن بفعل التفاؤل بشأن تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين خفف تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة من توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,298.12 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:14 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.9% لتصل إلى 3,317.40 دولارًا.

ومن المقرر أن يجتمع ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الصينيين في لندن في وقت لاحق من اليوم لمناقشة حل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو الموقف الذي أبقى الأسواق العالمية على حافة الهاوية.

وهدأت المخاوف بشأن الاقتصاد بسبب تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع، مع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو/أيار.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يدخل قرار ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الاثنين.

ويميل الذهب غير المدر للعائد، والذي يُنظر إليه غالبًا على أنه أصل آمن خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 35.97 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1163.64 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1046.18 دولار.