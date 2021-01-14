الذهب ينخفض مع صعود الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، إذ انتعشت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأميركي القادم جو بايدن لتحفيز الاقتصاد.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.51 دولارا للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839.80 دولارا.

ودفعت تقارير ذكرت أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، تتكلف نحو تريليوني دولار عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.

وأضافت أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا.

وسيركز المستثمرون على استقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة حين يشارك جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي في مناسبة افتراضية بحلول الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

وقال مجلس الفدرالي أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة متواضعة، بيد أن التفاؤل قل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 25.24 دولارا للأونصة. وصعد البلاتين 0.6% إلى 1100.93 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2382.33 دولارا.