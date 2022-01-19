الذهب ينخفض مع توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، صوب أدنى مستوى لها في أسبوع واحد في الجلسة السابقة إذ أدت احتمالية زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في عامين، مما قلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ونزل الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1812.27 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1805 دولارات للأوقية يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1811.10 دولار.

يعتبر الذهب تحوطًا تضخميًا ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى التأثير على المعدن الثمين.

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في عامين حيث ينتظر المتداولون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 25 و 26 يناير ، متوقعين لهجة أكثر عدوانية في معالجة التضخم المستمر، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 40 عامًا.

وتراجعت الفضة الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.38 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 972.11 دولارًا ، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1890.18 دولارًا للأوقية.