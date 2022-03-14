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الذهب ينخفض مع توقعات بارتفاع اسعار الفائدة الامريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-14T05:44:46+0000
الذهب ينخفض مع توقعات بارتفاع اسعار الفائدة الامريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حيث رفعت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها خلال شهر، في حين خففت الآمال بإحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من جاذبية السبائك كملاذ آمن.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

ونزل الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلى 1976.31 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1.979.40 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في شهر واحد تقريبًا حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في حدث يستمر يومين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبعد الضغط على طلب الملاذ الآمن على الذهب، تقدمت الأسهم العالمية على أمل الهدوء في أزمة أوكرانيا حتى مع احتدام القتال.

ومن بين المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 25.69 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.8٪ إلى 1060.45 دولارًا.

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