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الذهب ينخفض مع تنامي الإقبال على المخاطرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-25T06:58:25+0000
الذهب ينخفض مع تنامي الإقبال على المخاطرة

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن هدأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، غير أن خسائر المعدن حد منها تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة (05:03 بتوقيت جرينتش)، خسر الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية مسجلا 1878.90 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1880.10 دولار.

وتوقع جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس أن يكون التضخم في الولايات المتحدة فوق اثنين بالمئة هذا العام والعام القادم، لكن تعليقات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، بما فيهم بولارد، دعمت وجهة النظر القائلة بأن موقف السياسة سيظل معلقا لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2749.67 دولار للأوقية، وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهر يوم الاثنين.

وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.62 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1174.29 دولار.

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