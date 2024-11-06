الذهب ينخفض مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء المبكرة، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة لحين معرفة نتيجة الانتخابات الأميركية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2738.89 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش.

وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولارا يوم الخميس الماضي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2747.80 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.47 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 992.92 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1058.24 دولارا.