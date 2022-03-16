الذهب ينخفض مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ تراجع الذهب يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1،916.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الأول من مارس عند 1906 دولارات يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1919.50 دولاراً.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سنتين ونصف يوم الثلاثاء، قبل اعلان المجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع يوم الأربعاء عن أول رفع لأسعار الفائدة في ثلاث سنوات.

ويعتبر الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ،مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للحيازة غير المربحة للسبائك.

ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 24.77 دولارًا للأونصة ، بينما ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 994.66 دولارا.