الذهب ينخفض مع ترقب المتداولين بيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب ،اليوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:39 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2327.52 دولاراً للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2339.90 دولاراً.

وانخفض الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مع قفز الدولار بعد أن صعد نشاط الأعمال الأمريكي إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو حزيران وسط انتعاش في التوظيف.

ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة.

وأضاف وونغ أنه إذا جاء الرقم الفعلي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية قويًا، فمن المحتمل ألا يكون ذلك بمثابة محرك أخبار وردية للذهب ويمكن أن يشهد بالفعل انخفاض الذهب إلى ما دون مستوى 2300 دولار

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.47 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 999.70 دولارا.