الذهب ينخفض مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع التضخم

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع انحسار الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أقوى من المتوقع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 4695.99 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4705.30 دولارات.

وأظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع التضخم الاستهلاكي خلال أبريل، مسجلاً أكبر زيادة سنوية منذ ثلاث سنوات، ما عزز توقعات الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع تراجع احتمالات خفضها خلال العام الحالي.

كما يترقب المستثمرون القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، والتي ستتناول الحرب الإيرانية وتطورات مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي الهند، رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة من 6% إلى 15%، ضمن إجراءات تهدف إلى تقليص الاستيراد والحد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 86.71 دولاراً للأونصة، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.8% إلى 2109.53 دولارات للأونصة.