سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب ينخفض مع استقرار الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-02T06:15:36+0000
الذهب ينخفض مع استقرار الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي.

ونزل الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1810.71 دولار للأوقية بحلول 03:32 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن تعافى الدولار قليلاً من أدنى مستوى في شهر واحد.

ومع ذلك، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.8٪ الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين. ضعف الدولار يجعل السبائك أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1814.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 25.46 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.5٪ إلى 2672.93 دولارا، وارتفع البلاتين 0.9٪ إلى 1058.22 دولارا.

related

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-07 06:40:04
الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

أسعار الذهب عند أدنى مستوى لها على خلفية قوة الدولار

Date: 2021-06-14 06:13:20
أسعار الذهب عند أدنى مستوى لها على خلفية قوة الدولار

الذهب ينخفض بالتزامن مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-07-12 06:15:49
الذهب ينخفض بالتزامن مع ارتفاع الدولار

انخفاض اسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

Date: 2021-07-26 08:42:51
انخفاض اسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

استقرار سعر الدولار مع اغلاق البورصة في أسواق بغداد

Date: 2021-07-13 15:21:45
استقرار سعر الدولار مع اغلاق البورصة في أسواق بغداد

الذهب يتراجع وهبوط الليرة التركية يدفع الدولار للصعود

Date: 2021-03-22 07:22:32
الذهب يتراجع وهبوط الليرة التركية يدفع الدولار للصعود

أسعار الذهب تنخفض مع صعود السندات والأسهم

Date: 2021-04-05 07:10:26
أسعار الذهب تنخفض مع صعود السندات والأسهم