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الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-15T05:38:31+0000
الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب خسارة في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6٪ إلى 1940.06 دولارًا للأوقية في الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوياتها في وقت سابق من الجلسة عند 1938.77 دولارا.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1942.90 دولارًا أمريكيًا.

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أكثر من عامين ونصف العام أعلى المستويات في وقت سابق، حيث يتوقع ان يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في ثلاث سنوات يوم الأربعاء في محاولة لترويض ارتفاع التضخم.

ويعتبر الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للحيازة غير المربحة السبائك.

وبالنسبة للمعادن الاخرى تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.7٪ لتصل إلى 24.85 دولارًا للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.2٪ إلى 1027.73 دولارا.

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