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الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-01T05:59:07+0000
الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب حوالي واحد بالمئة يوم الاربعاء، مسجلة ثاني شهر على التوالي من الخسائر مع تعرضها لضغوط من ارتفاع الدولار وتزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس على الرغم من المخاوف حيال زيادة حادة في التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.03 بالمئة إلى 1837.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0.5:41 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.93 بالمئة إلى 1840 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.345 بالمئة وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو ما يؤثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.88 في المئة إلى 21.53 دولارا، منهية الشهر على خسارة بأكثر من خمسة في المئة.

وارتفع البلاتين 0.60 في المئة إلى 964.87 دولارا مسجلا، أول زيادة شهرية في ثلاثة أشهر.

وهبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1999.70 دولارا منهيا الشهر على خسائر تزيد على 14 بالمئة هي الأكبر منذ نوفمبر تشرين الثاني.

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