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الذهب ينخفض مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-21T06:31:12+0000
الذهب ينخفض مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس، مع انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد توقعات برفع الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1950.61 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من 05:06 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1953.00 دولاراً.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية وسط توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة حيث يتسارع التضخم بأسرع وتيرة له منذ 40 عاماً.

والذهب حساس للغاية لتزايد الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للسبائك ذات العائد الصفري.

كما عزز الدولار قوته بعد انخفاضه في الجلسة السابقة ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.6 ٪ لتصل إلى 25.07 دولارًا للأوقية، البلاتين انخفض بنسبة 0.7 ٪ إلى 980.00 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.8٪ إلى 2431.81 دولاراً.

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