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الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-22T06:03:40+0000
الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وإشارات السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الرئيسية في ظل مخاوف الركود التي تلوح في الأفق.

وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في آب على 1.829.00 للأونصة بنسبة انخفاض بلغت 0.53%.

وتراجع الذهب الفوري 0.60% إلى 1827.05 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.16% مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية.

كما تأثرت جاذبية السبائك هذا الأسبوع بإجراءات التشديد الصارمة من البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم لكبح التضخم، حيث قام الفدرالي الأميركي بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994.

عادة ما يكون التضخم وعدم اليقين الاقتصادي داعمين للذهب، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

وبالنسبة لباقي المعادن هبط سعر الفضة لشهر تموز بنسبة 1.74% لتتم المتاجرة به على 21.39 دولارا للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر تموز بنسبة 1.36% لتتم المتاجرة به على 3.97 دولارات للرطل.

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