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الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-07T06:40:04+0000
الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، حيث أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن على الرغم من أن انخفاض عائدات السندات الأمريكية.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1،884.79 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش ، بعد ارتفاعه بأكثر من 1٪ في الجلسة السابقة ، حيث كانت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في مايو/ أيار دون التوقعات.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1888.10 دولار للأوقية.

استقر مؤشر الدولار أكثر ثباتًا عند 90.141 مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أدى تقرير الوظائف الشهري الأمريكي الأضعف من المتوقع إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بكبح التحفيز النقدي قريبًا.

أدى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الضغط على عوائد الدولار والسندات، مما زاد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن الاخرى تراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.58 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2841.20 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1164.37 دولار.

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