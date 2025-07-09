الذهب ينخفض لأدنى مستوى له تحت ضغط قوة الدولار وتهديدات ترامب

شفق نيوز - بغداد / اربيل

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع زعزعة الأسواق بسبب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,301.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:34 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 3,310.10 دولارات.

وقال ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد وسيقدم ضرائب هدد بها منذ فترة طويلة على أشباه الموصلات والأدوية.

واستقرت أسعار الذهب بعد أن اقتربت من أعلى مستوى في أسبوعين في أواخر يوم الثلاثاء، في حين استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع .

وتؤدي العائدات المرتفعة إلى زيادة التكلفة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، في حين يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.58 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1348.78 دولارا وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1106.29 دولارات.