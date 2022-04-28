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الذهب ينخفض لأدنى مستوى في 10 أسابيع بسبب ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-28T06:20:23+0000
الذهب ينخفض لأدنى مستوى في 10 أسابيع بسبب ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 10 أسابيع، اليوم الخميس، حيث أضر ارتفاع الدولار الأمريكي بالطلب على السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي ، في حين أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الوشيك لسعر الفائدة قلل أيضًا من جاذبية المعدن باعتباره تحوطًا من التضخم.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 1873.18 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش ، وهو أدنى مستوى منذ 16 فبراير / شباط.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6٪ إلى 1874.70 دولارًا.

ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات، والدولار القوي يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.

كما تعززت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حيث ينتظر المستثمرون مزيدًا من الوضوح بشأن السياسة "التقييدية" التي يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي اتباعها الأسبوع المقبل لمكافحة التضخم من خلال كبح النمو الاقتصادي.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة والعوائد المرتفعة ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

ومع ذلك، يُنظر إلى الذهب أيضًا على أنه مخزن آمن للقيمة أثناء الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وبالنسبة للمعادن الاخرى تراجعت الفضة الفورية 0.8٪ إلى 23.09 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.6٪ إلى 912.22 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.5٪ إلى 2234.98 دولارًا.

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