الذهب ينخفض للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود الدولار

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، يوم الاربعاء، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1793.37 دولارا للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1788.40 دولارا.

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر شباط 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية في أواخر يناير كانون الثاني، والذي من المقرر صدوره اليوم.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6 بالمئة إلى 1254.37 دولارا، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1336.5 دولارا، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر أيلول 2014.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2381.14 دولارا، بينما ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.29 دولارا.