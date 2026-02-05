الذهب ينخفض إلا أن الأسعار ثابتة فوق مليون دينار للمثقال في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الخميس ، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.037 مليون دينار، وسعر الشراء 1.033 مليون، فيما سجلت اسعار يوم امس الاربعاء 1.073 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.007 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.003 مليون دينار .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.040 مليون دينار، و 1.050 مليون، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.010 مليون دينار و 1.020 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.130 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.080 مليون، وعيار 18 بيع 925 الف دينار.