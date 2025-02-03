الذهب ينخفض في بغداد ويستقر لدى اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما سجلت ذات الأسعار في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 592 الف دينار، وسعر الشراء 588 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 562 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 558 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 590 الف دينار و 600 ألف، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 560 الفا و570 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 للبيع 672 الف دينار، وعيار 22 بيع 616 الف دينار، وعيار 21 بيع 588 الف دينار، وعيار 18 بيع 504 الاف دينار .