الذهب ينخفض في السوق العراقية مع تراجع الدولار والأونصة عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع تراجع الدولار والأونصة عالمياً، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 392 الف دينار، وسعر الشراء 388 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 404 الاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفضت ايضا عند 362 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 358 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 ألف دينار و 405 الاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 475 الف، وسجل عيار 21 للبيع 420 الف دينار عيار 18 بيع 355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

وتراجعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية لتصل صباح اليوم الثلاثاء في بورصة الكفاح 145250 دينارا مقابل 100 دولار بعد أن سجلت يوم أمس الاثنين 146900 دينار مقابل 100 دولار، كما انخفضت اونصة الذهب عالميا لتصل إلى 1954 دولار .

واونصة الذهب أو ما يعرف أيضا بالأوقية تساوي 29.75 غم.