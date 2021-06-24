سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب ينخفض على خلفية ثبات الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-24T06:24:24+0000
الذهب ينخفض على خلفية ثبات الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرة باستقرار الدولار، بينما حاول المستثمرون التعامل مع إشارات متضاربة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1774.32 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1774.40 دولارا.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 11 أسبوعًا مقابل منافسيه.

وينحاز الذهب الفوري إلى الاتجاه الهبوطي وقد يختبر دعمًا عند 1769 دولارًا للأونصة، وهو اختراق قد يفتح الطريق نحو النطاق الذي يتراوح بين 1734 و1744 دولارًا.

واستقرت الفضة عند 25.85 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2617.86 دولارا. وتراجع البلاتين بنسبة 0.7٪ إلى 1.076.14 دولار.

 

 

related

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-15 07:03:09
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

Date: 2021-04-01 07:29:19
الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-03-11 08:09:48
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

عالمياً.. هبوط أسعار الذهب مع صعود عائدات السندات والدولار تحسبا للتضخم

Date: 2021-04-12 06:58:16
عالمياً.. هبوط أسعار الذهب مع صعود عائدات السندات والدولار تحسبا للتضخم

ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-06 06:49:34
ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض في أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2021-02-02 07:21:33
انخفاض في أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

لليوم الرابع توالياً.. استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-11-11 07:24:36
لليوم الرابع توالياً.. استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

Date: 2021-04-11 07:54:42
انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد