الذهب ينخفض تحت ضغط عوائد السندات المرتفعة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على خارطة طريق مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية عند 1853.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1854.70 دولاراً.

وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إيرجايد لاستشارات الشركات "يُبقي عدم اليقين الذهب حالياً ضمن نطاق ولكن الميل يتجه نحو الهبوط بشكل واضح منذ أبريل نيسان"، مضيفاً أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الذهب هي أنه لا يدر عائداً في بيئة تشهد ارتفاع سعر الفائدة.

وتعززت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما حد من جاذبية المعدن الأصفر ذو العائد الصفري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.07 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1003.46 دولارات.

وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1960.94 دولاراً بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1930.28 دولار يوم امس الأربعاء.