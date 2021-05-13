الذهب ينخفض بعد صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعد صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في أبريل نيسان.

وبحلول الساعة 07:36 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.23 بالمئة إلى 1818.55 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد نزول بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1817.40 دولاراً.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل نيسان، مما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم.

ورفع ذلك القلق عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في حين استقر الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2881.61 دولاراً للأوقية. وهبطت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.90 دولاراً للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1211.87 دولاراً.