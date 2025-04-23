الذهب ينخفض بعد تراجع ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وتعبيره عن تفاؤله بشأن اتفاق تجاري مع الصين، مما قلص جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 3,357.11 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 3,366.80 دولارًا.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إن التلميح إلى مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين وتراجع ترامب عن تهديده بإقالة باول "تسبب في هبوط أسعار الذهب إلى مستوى ذروة بيع شديدة للغاية في الأمد القريب".

وارتفعت الأسهم الأميركية والدولار بعد أن سحب ترامب يوم الثلاثاء تهديداته بإقالة باول بعد أيام من تكثيف الانتقادات لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.

إن قوة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وأعرب ترامب عن تفاؤله بأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين قد يؤدي إلى خفض "كبير" للرسوم الجمركية على السلع الصينية، ملمحاً إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون "قريبا بأي حال من الأحوال" من معدلات الرسوم الجمركية الحالية.

ارتفع سعر الذهب، الذي يعتبر وسيلة للتحوط ضد حالة عدم اليقين العالمية والتضخم، إلى أعلى مستوى قياسي له هذا العام يوم الثلاثاء، حيث ارتفع إلى 3500 دولار للمرة الأولى.

قال بنك جي بي مورجان إنه يتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 4000 دولار للأوقية العام المقبل.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.67 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 956.53 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 933.72 دولاراً.