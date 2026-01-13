الذهب ينخفض بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات لجني الأرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمئة إلى 4576.79 دولارا للأوقية ( الأونصة). وكان الذهب قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولارا.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4585.40 دولارا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين إن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على التجارة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن خيارات الرد على الوضع في إيران التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وتتوقع شركات كبرى منها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي تخفيضين لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في يونيو حزيران وسبتمبر أيلول.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا إلى الأداء الجيد مع أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 83.62 دولارا للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولارا أمس الاثنين.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2283.95 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولارا في 29 ديسمبر كانون الأول.

وتراجع البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1774.44 دولارا.