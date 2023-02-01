الذهب ينخفض بانتظار الاحتياطي الأمريكي

شفق نيوز/ تحرك الذهب داخل نطاق ضيق، يوم الأربعاء، إذ يحجم المستثمرون عن أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي المقرر له في وقت لاحق اليوم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة الى 1925 دولارا للاوقية بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش وتراجعت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة الى 1940 دولاراً.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي وتيرة خفض أسعار الفائدة إلى 25 نقطة مقارنة مع 50 نقطة تم رفعها في كانون الأول الماضي.

وانخفاض أسعار الفائدة من 50 الى 25 نقطة يكون مفيدا للذهب إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا .

وبالنسبة للمعادن الاخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.61 دولار للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة الى 1008.62 دولارات، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1647 دولارا.