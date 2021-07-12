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الذهب ينخفض بالتزامن مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-12T06:15:49+0000
الذهب ينخفض بالتزامن مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع طفيف في قيمة الدولار والأسهم إلى إضعاف جاذبية المعدن كملاذ آمن، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية.

ونزل سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1803.56 دولارا للأوقية بحلول 03:41 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1803.9 دولارات.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت وول ستريت مستويات إغلاق قياسية يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 26.03 دولارًا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2800.58 دولارًا، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1095.80 دولارًا.

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