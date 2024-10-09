الذهب ينتظر إشارات من الفيدرالي لتحديد مسار الفائدة

شفق نيوز/ لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر، خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأميركية من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2622.24 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2641 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. كما يتطلع المتعاملون إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي غدا الخميس و بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.63 دولار للأونصة. وارتفعت سعر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 955.90 دولارا بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.78 دولارا.