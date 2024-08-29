الذهب يلمع مع تراجع الدولار وآمال خفض الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا، يوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0250 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2513.77 دولار للأونصة. وارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس، وحقق مكاسب بلغت 22 بالمئة حتى الآن هذا العام.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2546.80 دولار.

وهبط الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، لوكالة رويترز، إن الذهب يبدو قويا على المدى الطويل لكن التراجع على المدى القصير أمر محتمل خاصة إذا أدت أي بيانات إلى إحباط توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

كما تصدر بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي غدا الجمعة وقد تقدم المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن المتداولين على يقين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. ويعتقدون بنسبة 65.5 بالمئة خفضا بواقع 25 نقطة أساس، فيما يرى 34.5 بالمئة خفضا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك أمس الأربعاء إنه مع انخفاض التضخم وارتفاع البطالة، ربما يكون "الوقت قد حان للتحرك" نحو خفض أسعار الفائدة، لكنه ظل حذرا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.91 بالمئة إلى 29.38 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 934.52 دولار. وكسب البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 948.95 دولار.