الذهب يلتقط أنفاسه بعد ثلاث جلسات من التراجع

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الذهب، يوم الاربعاء، بعد ثلاث جلسات من التراجع ليتداول على مستوى 1838.82 نقطه.

وارتفعت اسعار الذهب بعد ان انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.01% ليتداول عند مستوى 91.088 بالوقت الحال، مما يجعل المستثمرون يتجهون نحو شراء الذهب باعتباره الملاذ الامن في الوقت الحاضر.

كما وتترقب الأسواق البيانات الصادرة من قبل الاقتصاد الأمريكي والكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الاخرى، ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.18% لتتداول حالياً عند 1,100.23 نقطة، وارتفعت أيضاً العقود الآجلة لأسعار الفضة بنسبة 0.56% لتتداول عند 26.960 نقطة.