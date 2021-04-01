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الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-01T07:29:19+0000
الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (1 نيسان 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب بعد انخفاضه ليوم امس الاربعاء ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 351 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 346 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 321 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 316 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الفاً و365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات)

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