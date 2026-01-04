الذهب يلامس 900 ألف دينار في الأسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم 882 ألف دينار لبيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، فيما بلغ سعر الشراء 878 ألف دينار، بعد أن كانت الأسعار يوم أمس السبت عند 878 ألف دينار للبيع.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 852 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 848 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار الذهب في محال الصاغة تراوحت، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 ما بين 885 ألفاً و895 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 855 ألفاً و865 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً مماثلاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 933 ألف دينار، وعيار 21 نحو 890 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 763 ألف دينار.