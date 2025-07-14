الذهب يلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط تصعيد ترامب للحرب التجارية

شفق نيوز– بغداد

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,361.19 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:34 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 23 يونيو/حزيران في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتسجل 3,376 دولارًا للأوقية.

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت نيته فرض الرسوم الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب، بعد فشل المفاوضات التجارية مع الشركاء الرئيسيين في التوصل إلى اتفاق شامل.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو يوم الثلاثاء، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة، في ظل توقعات الأسواق بتخفيف السياسة النقدية بأكثر من 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر المقبل.

ويُعرف الذهب بأدائه القوي خلال فترات التوتر الاقتصادي وأسعار الفائدة المنخفضة، كونه ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 38.59 دولارًا للأوقية، فيما هبط البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1,377.37 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1,189 دولارًا.