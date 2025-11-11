الذهب يلامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعوماً بآمال خفض الفائدة الاميركية

شفق نيوز– متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، لتقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مدعومة بتزايد التوقعات بإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الاميركي خلال كانون الأول / ديسمبر، إلى جانب مؤشرات على قرب انتهاء الإغلاق الحكومي في اميركا.

وسجل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,142.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 24 تشرين الأول / أكتوبر، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول / ديسمبر بنسبة مماثلة لتبلغ 4,148.50 دولاراً للأوقية.

وأقرّ مجلس الشيوخ الاميركي مساء أمس الاثنين اتفاقاً من شأنه استعادة التمويل الفيدرالي وإنهاء أطول إغلاق حكومي في البلاد، ما قد يتيح استئناف المؤشرات الاقتصادية المؤجلة، منها تقرير الوظائف غير الزراعية.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات فقدان الاقتصاد الاميركي وظائف في تشرين الأول / أكتوبر نتيجة تراجع في قطاعي الحكومة والتجزئة.

وقال ستيفن ميران، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كانون الأول / ديسمبر سيكون مناسباً، مشيراً إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة، وهو ما يعزز فرص خفض الفائدة قريباً.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة عادة إلى دعم الذهب غير المولّد للعائد، خاصة في فترات الغموض الاقتصادي.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 50.80 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.3% إلى 1,581.60 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 1.2% ليبلغ 1,431.45 دولاراً.