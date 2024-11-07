الذهب يلامس أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع مع صعود الدولار

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما ينصب التركيز على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في شأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2656.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولاراً الأسبوع الماضي وقفد أكثر من 130 دولاراً منذ ذلك الحين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2663.60 دولاراً.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما يجعل الذهب أكثر كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.03 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 983.73 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1028.25 دولاراً. وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي.