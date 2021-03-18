الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين بعد تعهد المركزي الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد أن تعهد الفدرالي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023، بيد أن مكاسب المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا حدت منها توقعات البنك بانتعاش قوي للاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1750.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس آذار عند 1755.25 دولار. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1749.80 دولار.

وقال الفدرالي أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عاما، بينما أكد مجددا موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في ظل ارتفاع متوقع وإن كان مؤقتا في التضخم.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأميركية تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية قرب ذروة ما يزيد عن عام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.2% إلى 2599.75 دولار، ليواصل ارتفاعه لأعلى مستوى منذ الثاني من مارس آذار 2020 بعد أن خفضت نورنيكل، أكبر منتج للمعدن، توقعاتها للإنتاج بسبب تشبع بالمياه في منجمين في سيبيريا.

هذا وزادت الفضة 0.6% إلى 26.49 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1214.55 دولار.